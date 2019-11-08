РУСАДА с начала года получило от атлетов 89 запросов на терапевтические исключения
16:39
Российское антидопинговое агентство за десять месяцев 2019 года получило от российских спортсменов 89 запросов на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов, сообщает ТАСС.
61 запрос передан в комитет по терапевтическому использованию запрещенных субстанций. Одобрено к настоящему времени 35 запросов, отклонено — 23.
Спортсмен в случае одобрения запроса получает разрешение (терапевтическое исключение) по медицинским показаниям использовать для лечения на протяжении определенного времени лекарственные препараты, содержащие запрещенные Всемирным антидопинговым агентством вещества.
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