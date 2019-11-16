РУСАДА не поддерживает идею ВАДА о смягчении наказания за кокаин

Заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая заявила, что организация не поддерживает идею ВАДА смягчить наказание за употребление кокаина. В новой редакции антидопингового кодекса ВАДА будет смягчено наказание за употребление кокаина. Если спортсмен докажет, что употреблял препарат во внесоревновательный период, то дисквалификация составит три месяца и может быть сокращена до одного, если атлет согласится на курс реабилитации.

— В новом кодексе ВАДА, который вступит в силу в 2021 году, кокаин и аналогичные субстанции будут отнесены в отдельную группу веществ, которые употребляются не с целью улучшения спортивных результатов и не с целью сокрытия других запрещенных субстанций или запрещенных методов, а потому что у людей есть зависимость к ним, — цитирует «РИА Новости» Пахноцкую. — РУСАДА не поддерживает смягчение наказания.

Основная задача всемирной антидопинговой политики — защита чистых спортсменов и сохранение здоровья спортсмена. В случае с кокаином и подобными субстанциями вряд ли можно говорить о здоровье. Но с 2021 года всем придется придерживаться нового кодекса ВАДА, в котором снижена ответственность спортсменов за употребление кокаина.

Ранее наказание за применение таких субстанций было не одинаковым в разных странах — то восемь месяцев, то два года, то три месяца. Это неправильно с точки зрения единой шкалы. До 2021 года у всех стран есть время, чтобы привести свои кодексы в соответствие с новым кодексом ВАДА.