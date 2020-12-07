Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не будет оглашать фамилии кандидатов на пост генерального директора организации, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу РУСАДА.

Российское антидопинговое агентство 1 декабря открыло конкурс на замещение должности генерального директора. Отбор завершится 31 марта 2021 года.

— РУСАДА не будет озвучивать фамилии кандидатов на пост генерального директора агентства, — говорится в сообщении. — Сама процедура этого не подразумевает. Процесс конкурсного отбора в данном случае похож на процедуру классического трудоустройства".

Это не выборы главы спортивной федерации, к примеру, когда претенденты публично представляют свои программы. Мы не будем сообщать, кто прислал нам резюме, но если кто-то из соискателей сам захочет сказать, то это его право.

Напомним, 28 августа с поста генерального директора РУСАДА был уволен Юрий Ганус, который занимал эту должность с августа 2017 года. Исполняющим обязанности гендиректора агентства был назначен Михаил Буханов.