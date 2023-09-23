Россия не заплатила ВАДА более миллиона долларов в 2023 году

Россия не заплатила ежегодный взнос в бюджет Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на 2023 год, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на релиз Минспорта России.

Россия стала единственным крупным плательщиком, не погасившим взнос, который составляет 1,267 миллиона долларов. Больший взнос только у США (3,419 млн), Канады (1,709 млн) и Японии (1,502 млн).

22 сентября исполком ВАДА принял решение, что РУСАДА продолжает не соответствовать антидопинговому кодексу.

В декабре 2019 года ВАДА признало РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу и запретило спортсменам из России выступать на крупных международных соревнованиях под своим флагом и со своим гимном на протяжении четырех лет. В декабре 2020 CAS сократил сроки санкций ВАДА в отношении российского спорта до двух лет.

В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать к международным соревнованиям в нейтральном статусе тех спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным структурам. При этом рекомендации не относятся к командным видам спорта.