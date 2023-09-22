Журова объяснила, почему ВАДА не сняло санкции с РУСАДА

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала для решение Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) не снимать санкции с Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Это решение озвучено не для нас, а для пропаганды за пределами России. Чтобы объяснить, что причиной нейтрального статуса наших спортсменов являются не только события на Украине, но и продолжающиеся с 2014 года проблемы с допинг-контролем. Но мы же понимаем, что это придирки. Ведь до 2014 года у России было самое совершенное законодательство по вопросам допинга и считалось, что мы находимся в авангарде по этому вопросу. А сейчас выясняется, что мы суперотстающие. Хотя во многих странах даже близко нет такой законодательной базы, как у нас. Я не знаю, чего там может не хватать. Ряд стран и близко не стоят с нами по уровню проработанности антидопинговых правил. Но к ним почему-то не предъявляют претензий», — приводит слова Журовой Vprognoze.ru.

22 сентября исполком ВАДА принял решение, что РУСАДА продолжает не соответствовать антидопинговому кодексу.

В декабре 2019 года ВАДА признало РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу и запретило спортсменам из России выступать на крупных международных соревнованиях под своим флагом и со своим гимном на протяжении четырех лет. В декабре 2020 CAS сократил сроки санкций ВАДА в отношении российского спорта до двух лет.

В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать к международным соревнованиям в нейтральном статусе тех спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным структурам. При этом рекомендации не относятся к командным видам спорта.