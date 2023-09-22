Допинг
Новости
Статьи
Главная
Допинг

Допинг

Сегодня, 20:42

Журова объяснила, почему ВАДА не сняло санкции с РУСАДА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала для решение Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) не снимать санкции с Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Это решение озвучено не для нас, а для пропаганды за пределами России. Чтобы объяснить, что причиной нейтрального статуса наших спортсменов являются не только события на Украине, но и продолжающиеся с 2014 года проблемы с допинг-контролем. Но мы же понимаем, что это придирки. Ведь до 2014 года у России было самое совершенное законодательство по вопросам допинга и считалось, что мы находимся в авангарде по этому вопросу. А сейчас выясняется, что мы суперотстающие. Хотя во многих странах даже близко нет такой законодательной базы, как у нас. Я не знаю, чего там может не хватать. Ряд стран и близко не стоят с нами по уровню проработанности антидопинговых правил. Но к ним почему-то не предъявляют претензий», — приводит слова Журовой Vprognoze.ru.

22 сентября исполком ВАДА принял решение, что РУСАДА продолжает не соответствовать антидопинговому кодексу.

В декабре 2019 года ВАДА признало РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу и запретило спортсменам из России выступать на крупных международных соревнованиях под своим флагом и со своим гимном на протяжении четырех лет. В декабре 2020 CAS сократил сроки санкций ВАДА в отношении российского спорта до двух лет.

В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать к международным соревнованиям в нейтральном статусе тех спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным структурам. При этом рекомендации не относятся к командным видам спорта.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/othersports/11163239-zhurova-obyasnila-pochemu-vada-ne-snyalo-sankcii-s-rusada.html
Светлана Журова
ВАДА
РУСАДА
7
Читайте также
На Олимпиаде хотят лишить флага еще одну страну. Кто теперь под угрозой?
Нейтральным спортсменам из России не выплатят призовые за медали на ОИ-2024
Находившийся в Севастополе британский журналист оценил работу российской ПВО
Ракетный удар по Севастополю. Главное
Небензя рассказал о неформальном общении с коллегами из недружественных стран
Что нужно знать о формировании и изменении границ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Ганус: «РУСАДА борется за свою независимость через тернии»
Поляк Банька возглавил ВАДА
Для Родченкова нашли статью
Глава РУСАДА: "Мы отошли от края пропасти"
Возвращать ли медали Сочи-2014?
Кто передал ВАДА допинговую базу?
Мутко - о допинге в спорте
Команда Федорова проиграла «Ладе»
Алексадр Кадейкин назначен капитаном СКА после серии поражений
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
«Реал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Торпедо» Ларионова прервало победную серию
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
СКА проиграл «Динамо» и потерпел четвертое поражение подряд
«Торпедо» Ларионова пока не проигрывает / Первое Зеленое дерби
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Московское «Динамо» по всем статьям переиграло армейцев
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
СКА снова отдал Мичкова в аренду «Сочи»
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Зачем в сборной делят деньги и почему бежала Горбачева? Эфир с Поповой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Россиянам запретят выступать под флагом страны, если РУСАДА не выполнит условия ВАДА
Новости
RSS RSS
Все новости