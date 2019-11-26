Роб Келер: «Ранее меры, который принимались против российского спорта, не носили такого жесткого характера»

Роб Келер, занимавший ранее пост заместителя гендиректора Всемирного антидопингового агентства, и который возглавил новую международную организацию (Global Athlete), поддержал предложение закрыть весь российский спорт на четыре года.

— У России было очень много шансов все исправить, — приводит слова Келера ABC. — Но она не смогла сделать это. И продолжает подрывать чистоту спорту.

Ранее меры, который принимались против российского спорта, не носили такого жесткого характера. Мы все слышали о том аргументе, что «чистые» спортсмены не должны страдать из-за того, что кто-то другой использовал допинг. Но они будут страдать из-за этой системы, если мы не предпримем меры.