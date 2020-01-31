Ричард Макларен займется расследованием коррупционного скандала в Международной федерации тяжелой атлетики

Канадский юрист Ричард Макларен, который в 2016 году руководил расследованием о допинге в российском спорте, возглавит работу по делу о коррупции в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), информирует Inside the Games.

В начале января на немецком телеканале ARD вышел фильм журналиста Хайо Зеппельта. В нем говорится о том, что руководитель IWF Тамаш Аян виновен в создании культуры коррупции и сокрытии допинга в организации. IWF уже отвергла эти обвинения, а ВАДА заявило о том, что займется изучением этой информации.

Аян отстранен от своей должности на 90 дней, исполняющим обязанности президента организации стала американка Урсула Папандреа.

Исполком IWF одобрил назначение Макларена по этому делу. Он должен приступить к работе на следующей неделе.