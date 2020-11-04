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Решения CAS по делу ВАДА и РУСАДА не стоит ждать раньше конца ноября

08:52
Спортивный арбитражный суд. Фото Reuters
Спортивный арбитражный суд. Фото Reuters
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Решения Спортивного арбитражного суда по делу Всемирного антидопингового агентства и Российского антидопингового агентства не стоит ждать сразу после слушаний, оно появится не раньше конца ноября, утверждает ТАСС.

Рассмотрение дела о санкциях ВАДА против российского спорта проходит в Лозанне с 2 по 5 ноября. От решения суда зависит, будут ли российские спортсмены следующие четыре года выступать под национальным флагом на Олимпийских играх и чемпионатах мира, а страна — принимать крупные спортивные турниры.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/9912097

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