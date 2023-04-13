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Сегодня, 10:09

РУСАДА проверило на допинг танцевальный дуэт Дэвис — Смолкин впервые за восемь месяцев

Алина Савинова
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Диана Дэвис и Глеб Смолкин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

РУСАДА в марте 2023 года проверило на допинг 14 отечественных фигуристов, в числе которых оказались серебряные призеры чемпионата России Диана Дэвис и Глеб Смолкин, сообщает ТАСС.

Отмечается, что танцевальная пара последний раз тестировалась РУСАДА в июле 2022 года.

Также в первый месяц весны РУСАДА были проверены Артур Даниэлян, Марк Кондратюк, Владимир Ощепков, Иван Попов, Александр Самарин (второй раз), Евгений Семененко, Виктория Федянина, Мария Гоголева, Аделия Петросян (второй раз в 2023 году), Таисия Щербинина, Дарья Усачева (второй раз) и Вероника Яметова. В феврале агентство протестировало 14 фигуристов, в январе — 21.

В сезоне-2022/23 Дэвис и Смолкин пропустили все внутрироссийские старты, фигуристы тренировались в США.

Источник: https://tass.ru/sport/17514135
Фигурное катание
Глеб Смолкин
Диана Дэвис
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