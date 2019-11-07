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Поляк Витольд Банька стал президентом ВАДА

18:05
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Новым президентом Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) официально выбран поляк Витольд Банька, сообщает официальный Twitter организации. Совет учредителей организации утвердил решение на конференции в Катовице.

Срок полномочий 35-летнего Баньки начнется с 1 января 2020 года. Он сменит во главе ВАДА британца Крэйга Риди, который возглавлял агентство с 2013 года.

Вице-президентом организации стала китаянка Янь Янь, двукратная олимпийская чемпионка по шорт-треку.

34-летний Витольд Банька — бывший легкоатлет, бронзовый призер чемпионата мира в эстафете 4х400 м. Министр спорта и туризма Польши. Он заменил во главе ВАДА 79-летнего британца Крейга Риди.

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