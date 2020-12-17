Заявление ФХР о решении CAS: ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге пройдет без ограничений

Хоккеисты российской сборной будут выступать в нейтральном статусе, их форма может быть сделана в цветах флага с надписью «Россия», заявила ФХР.

Федерация хоккея России изучила решение Спортивного арбитражного суда города Лозанны, касающееся деятельности Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Согласно указанному решению, Россия может провести чемпионат мира 2023 года по хоккею в городе Санкт-Петербурге без каких-либо ограничений.

Мужская и женская национальные сборные России будут выступать на двух предстоящих чемпионатах мира (2021 и 2022 годов), а также Олимпийских играх-2022 в Пекине. Форма хоккеистов может быть исполнена в цветах флага и надпись Россия будет сохранена на форме игроков. При этом игроки будут выступать в нейтральном статусе (без государственных флага и гимна). Решение не касается молодежных и юниорских чемпионатов мира.

ФХР продолжит отстаивать свои права во всех международных инстанциях.