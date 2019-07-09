МОК поддержал совместную операцию ВАДА и Европола

МОК поддержал совместную антидопинговую операцию, проведенную ВАДА и Европолом. По итогам операции было успешно ликвидировано 17 организованных преступных групп, занимающихся незаконным оборотом поддельных лекарств и допинговых материалов по всей Европе.

Операция была направлена на борьбу с контрабандой спортивных пищевых добавок, незаконной торговлей допинговыми веществами и в целом торговлей разнообразными незаконных и опасных веществ. Речь идет о 33 европейских странах с участием ряда частных структур, в том числе ВАДА.

"Мы приветствуем новости об успешной операции. Это очень важно для вычисления производителей и поставщиков, делающих допинг в спорте возможным, а также руководителей этой криминальной индустрии. Мы поздравляем Европол и ВАДА с этой операцией", - говоритсвя в заявлении представителя МОК.