Министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев высказался о решении ВАДА лишить Россию международных соревнований.

— Я прошу пока не драматизировать ситуацию, — цитирует Ростовцева sibnovosti.ru. — Безусловно, те решения, которые принял исполком ВАДА — это удар по всему российскому спорту, по нашим спортсменам. Но эту ситуацию уже комментируют на самом высоком уровне. Мы ждем тех решений, которые будут приняты федеральными властями. Суд должен поставить окончательную точку в этом вопросе.

Да, у нас были и есть планы по проведению крупных спортивных мероприятий — это чемпионат мира по борьбе в 2022 году и отдельные матчи по волейболу. Мы контактируем с российскими и международными федерациями.

На сегодняшний день позиция по поводу Красноярска исключительно положительная. Мы надеемся, что шансы оставить соревнования в краевом центре есть. Ситуация непростая, но мы сегодня с ней спокойно работаем.

ВАДА забанило российский спорт на четыре года. Live!