Двадцать восемь спортсменов, в чьих допинг-пробах было обнаружено запрещенное вещество мельдоний, отбывают дисквалификацию в настоящее время, информирует ТАСС. Как сообщили в пресс-службе Российского антидопингового агентства (РУСАДА), 17 из 28 наказанных атлетов являются представителями олимпийских видов спорта.

Мельдоний в допинг-пробе стал основанием для дисквалификации российских представителей в таких олимпийских видах спорта, как спортивная борьба, баскетбол, велоспорт, легкая атлетика, футбол, бокс, керлинг и лыжные гонки. В частности, отбывает наказание за мельдоний керлингист Александр Крушельницкий, лишенный бронзовой медали Игр-2018 в дабл-миксте.

Среди представителей неолимпимпийских видов спорта, уличенных в употреблении мельдония, шестеро являются пауэрлифтерами.

Мельдоний входит в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) с 1 января 2016 года. В первые месяцы 2016 года допинг-пробы почти 300 российских спортсменов дали положительный результат на это вещество, позднее WADA опубликовало данные промежуточного исследования по срокам вывода вещества из организма, по итогам которого большая часть российских и иностранных спортсменов была оправдана.