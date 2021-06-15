CAS зарегистрировал иски олимпийских чемпионов Сильнова и Антюх к World Athletics
12:30
Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне зарегистрировал иски к Международной ассоциации легкоатлетических федераций олимпийских чемпионов по легкой атлетике Андрея Сильнова и Натальи Антюх.
«Недавно CAS зарегистрировал следующие дела: Наталья Антюх против World Athletics, а также Андрей Сильнов против World Athletics и Всероссийской федерации легкой атлетики», — сообщил ТАСС представитель пресс-службы суда.
CAS в среду, 7 апреля, объявил о дисквалификации Антюх на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Срок отстранения отсчитывается с 7 апреля 2021 года. Все ее результаты с 30 июня 2013 года, будут аннулированы.
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