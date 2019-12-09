Леонид Тягачев: «Реальная борьба с допингом может перерасти в сведение счетов со странами»

Экс-президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев надеется, что исполком ВАДА не станет сосредотачиваться только на карательных функциях в отношении России. Сегодня, 9 декабря, Россия может быть лишена возможности проводить крупные международные турниры, а спортсмены не будут допущены на Олимпиаду.

— К сожалению, уже не первый раз мировой спорт оказывается в ситуации, когда реальная борьба с допингом может перерасти в сведение счетов с отдельными спортсменами и странами, — цитируют Тягачева «Известия». — В России никогда не одобрялась практика применения запрещенных препаратов. И если случались какие-то подобные эпизоды с нашими спортсменами, которые мы не отрицаем, это не значит, что надо наказывать всех, в том числе и тех, кто ничего не нарушал. Поэтому хочется верить, что исполком WADA примет мудрое решение и не станет сосредотачиваться только на карательных функциях.