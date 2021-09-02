Экс-глава РУСАДА отреагировал на слова Лаврова о возможной краже российских спортсменов в США

Экс-глава РУСАДА Юрий Ганус прокомментировал слова министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что американцы могут выкрасть подозреваемых в допинге российских спортсменов.

«Давайте вспомним, что США, кроме активной позиции по борьбе с допингом, распространяют деятельность своих актов по таким вопросам, как кибербезопасность, по вопросам, связанным с отмыванием денег и коррупцией, по вопросам борьбы с терроризмом, с торговлей оружием и распространением наркотиков. Я даже не говорю о распространении оружия массового поражения. В этом отношении национальные акты США распространяются по всему миру. Несмотря на серьезные возражения со стороны ВАДА и других активных участников касаемо практики применения США своих актов по тем или другим направлениям, обеспокоенность министра Лаврова я поддерживаю. Действительно, так может произойти», — сказал Ганус «СЭ».

Ганус добавил, что «акт Родченкова» может распространяться не только на спортсменов, но и на их персонал, чиновников международных и национальных организаций, на агентов, менеджеров.

«В этом отношении ничего удивительного нет. Мы знаем массу примеров, когда американцы задерживают лиц, подозреваемых в вышеупомянутых преступлениях. Обеспокоенность Лаврова обоснована. Американцы заняли активную позицию, нам надо точно такую же, выйти из допингового кризиса и принимать активное участие в деятельности международных антидопинговых организаций», — добавил Ганус.

Экс-президент США Дональд Трамп в декабре 2020 года подписал принятый конгрессом «акт Родченкова» о борьбе с допингом во всем мире с помощью американских судов. Он позволяет выносить приговоры по уголовным делам за применение допинга на соревнованиях, в которых участвуют американские спортсмены.

Закон назван именем информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.