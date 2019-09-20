Количество анонимных обращений в РУСАДА за год возросло почти вдвое

Число анонимных обращений, отправленных спортсменами в РУСАДА за прошедший год, выросло практически в два раза.

— Доверие к РУСАДА растет, это легко можно проверить по обращениям в агентство, по анонимным линиям, по тому, сколько людей к нам обращаются, не скрывая свои имена, — цитирует ТАСС заместителя генерального директора организации Маргариту Пахноцкую. — Они верят, что РУСАДА может изменить что-то. За этот год до сентября — 72 обращения, в прошлом году за этот же период (восемь месяцев) — 37.