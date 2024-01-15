Колесников чаще других российских пловцов проходил допинг-тестирование World Aquatics в 2022 году

Рекордсмен мира по плаванию Климент Колесников в 2022 году 12 раз проходил внесоревновательное допинг-тестирование World Aquatics, сообщает ТАСС.

Это наивысший показатель среди российских пловцов. По 11 раз эту процедуру проходили Илья Бородин и Мария Каменева, по 10 — Александр Кудашев и Евгения Чикунова. Олимпийский чемпион Евгений Рылов сдавал допинг-тест 9 раз, шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова — 5. Всего в 2022 году допинг-тестирование прошли 42 российских пловца.

Китаянка Чжан Юйфэй с 24 допинг- тестами стала самым проверяемым пловцом 2022 года.