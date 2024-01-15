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В РУСАДА прокомментировали информацию о 37 положительных допинг-пробах у игроков «Толпара»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не подтвердила информацию об обнаружении запрещенных веществ в организмах 37 хоккеистов «Толпара».

Ранее Baza сообщила, что в крови 37 хоккеистов уфимского клуба был обнаружен мельдоний.

«В настоящее время РУСАДА проводит обработку по 7 делам, открытым в связи с положительными допинг-пробами хоккеистов Толпара. Мы не подтверждаем наличия 37 положительных допинг-проб хоккеистов системы «Салават Юлаев» в рамках национальной антидопинговой программы», — сказано в заявлении РУСАДА.

В апреле прошлого года стало известно, что семь хоккеистов «Толпара» сдали положительные допинг-тесты. Сообщалось, что в их пробах обнаружен мельдоний.

Позже пойманные на допинге игроки обвинили в случившемся тренера по физподготовке Игоря Загредтинова. По словам спортсменов, специалист угрожал им проблемами с карьерой в ответ на отказ принимать неизвестные препараты.

Источник: РУСАДА
Хоккей
ХК Толпар
РУСАДА
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Baza: мельдоний был обнаружен у 37 игроков «Толпара», в клубе назвали это диверсией

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