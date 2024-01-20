ВАДА пока не получило от России взнос за 2023 год

Взнос от России за 2023 год еще не был получен Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА).

«Взнос за 2023 год еще не был успешно переведен в ВАДА», — приводит заявление пресс-службы ВАДА ТАСС.

ВАДА рассчитывает получить от РФ за 2023 год взнос в размере чуть более 1 миллиона 267 тысяч долларов. После несогласия России с тем, что с нее требуют сумму как с члена Совета Европы, из которого она вышла в марте 2022 года, ВАДА в середине ноября 2023 года приняло решение создать рабочую группу по вопросу отказа РФ и Белоруссии от выплаты взносов в установленном агентством порядке.

В пресс-службе Минспорта РФ 18 ноября сообщили, что Россия не отказывается от уплаты взноса и готова ее осуществить в полном объеме в случае определения универсальной формулы финансирования или, если такая формула не будет сформирована, то в объеме по решению российской стороны.