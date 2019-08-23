Источник: Кузнецов знал о положительной допинг-пробе и специально не возвращался в Россию

Нападающий Евгений Кузнецов прежде отрицал употребление кокаина, когда встречался с представителями руководства «Вашингтона», сообщает в Twitter журналист The Washington Post Тарик Эль-Башир, ссылаясь на источники в клубе.

Сегодня было объявлено, что российский нападающий дисквалифицирован ИИХФ на четыре года. В организме хоккеиста обнаружена запрещенная субстанция — кокаин. Положительная проба была взята 26 мая 2019 года. В этот день форвард вышел на лед в составе сборной России на матч за третье место чемпионата мира против Чехии (3:2 Б).

На следующий день после игры в Twitter было опубликовано скандальное видео с Кузнецовым. Он находится в номере гостиницы и разговаривает по телефону. Перед хоккеистом на столе можно заметить порошок белого цвета.

После этого клуб провел собственное расследование, однако нападающий всячески отрицал употребление наркотиков. Сейчас клуб пока не намерен применять санкций к игроку и планирует дождаться решения НХЛ.

Отметим, что Кузнецов знал о том, что его допинг-проба даст положительный результат. Этим летом хоккеист специально не возвращался в Россию, хотя раньше всегда приезжал на родину в отпуск. Все это время он оставался в Вашингтоне.