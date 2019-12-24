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Исполком ОКР поддержал решение набсовета РУСАДА не согласиться с санкциями ВАДА

12:37

Исполком ОКР поддержал решение набсовета РУСАДА не согласиться с санкциями ВАДА. Как сообщает ТАСС, решение было принятно единогласно.

Наблюдательный совет отправил РУСАДА в&nbsp;суд.РУСАДА будет судиться за отмену санкций. Апелляция одобрена официально

9 декабря исполком ВАДА единогласно принял решение лишить соответствия РУСАДА. Санкции в отношении российского спорта предусматривают следующие пункты: Россия на четыре года лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом.

Напомним, что на прошлой неделе большинство членов Наблюдательного совета РУСАДА проголосовали за то, чтобы рекомендовать Совету учредителей попытаться оспорить санкции Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7412117

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