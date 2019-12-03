Хайо Зеппельт: «Бах созывает олимпийский саммит. Еще одна попытка поддержать интересы России?»

Немецкий журналист Хайо Зеппельт критически оценил решение президента МОК Томаса Баха провести 6-7 декабря олимпийский саммит по поводу допинга. 9 декабря исполком ВАДА должен вынести решение по поводу санкций по отношению к России. Ранее комитет по соответствию ВАДА вынес ряд рекомендаций по наказанию России в связи с подлогом базы данных Московской антидопинговой лаборатории.

«Незадолго до решения исполкома ВАДА по России Бах «внезапно» созывает еще один так называемый олимпийский саммит. Его название: «Борьба с допингом и защита чистых спортсменов». Ожидается глава ОКР Поздняков. Еще одна попытка Баха поддержать интересы России?» — написал Зеппельт в Twitter.