Родченков призвал навсегда запретить российские флаг и гимн на Олимпиадах

Информатор ВАДА Григорий Родченков призвал навсегда запретить российские флаг и гимн во время Олимпийских игр.

«Российские флаг и гимн должны быть навсегда запрещены на Олимпийских играх. Если МОК хочет иметь хоть какой-то авторитет, он дисквалифицирует российских спортсменов на 10 лет, не меньше», — приводит «КП» слова Родченкова со ссылкой на CNN.

Летом 2023 года бывший глава Московской антидопинговой лаборатории заявил, что написал вторую книгу о допинге в российском спорте. Она получила название «Допинг. Запрещенные страницы» и основана на дневниках, которые он вывез из России. Родченков бежал в США в 2015 году. В 2020-м он выпустил первую книгу.