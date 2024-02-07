Роднина жестко отреагировала на слова Родченкова

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в комментарии для «СЭ» отреагировала на слова информатора ВАДА Григория Родченкова, заявившего в интервью CNN, что российские флаг и гимн должны быть навсегда запрещены на Олимпийских играх.

«Лучше вспоминать Олимпиаду и наши большие достижения, чем комментировать высказывания придурка», — сказала Роднина «СЭ».

Летом 2023 года бывший глава Московской антидопинговой лаборатории заявил, что написал вторую книгу о допинге в российском спорте. Она получила название «Допинг. Запрещенные страницы» и основана на дневниках, которые он вывез из России. Родченков бежал в США в 2015 году. В 2020-м он выпустил первую книгу.