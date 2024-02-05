Банька хочет снова баллотироваться на пост главы ВАДА в 2025 году

Глава ВАДА поляк Витольд Банька намерен снова баллотироваться на пост президента организации в 2025 году.

В эфире радиостанции RMF FM 39-летний поляк рассказал, что хорошо чувствует себя в международных структурах, а в 2025 году рассматривает возможность снова быть кандидатом на должность главы Всемирного антидопингового агентства.

В июне 2023 года попечительский совет ВАДА одобрил продление срока полномочий для президента организации с трех до шести лет. Кроме того, функционеры могут быть переизбраны еще на три года и не могут занимать свои должности в совокупности более девяти лет.

Банька возглавляет ВАДА с 1 января 2020 года.