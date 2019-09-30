Ганус заявил, что ВАДА сомневается в случайности искажения данных московской лаборатории

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус — о реакции Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на искажение данных московской лаборатории. Он отметил, что международная организация сомневается в том, что это могло произойти случайно.

— Значительные изменения, выявленные ВАДА, и направление требований в российскую спортивную организацию вызваны важностью поддержания общественного доверия к целостности российского спорта и Всемирной антидопинговой программе, составной частью которой является Россия, ее антидопинговая система, — цитирует Гануса ТАСС. — По мнению специалистов WADA, характер искажений электронной базы таков, что говорить о его случайном характере не приходится, с учетом того, что эти предполагаемые искажения произведены в том числе и за последние два года. К 9 октября от российских властей не ждут дискуссионной повестки, переговорного процесса, время, отведенное на это, уже прошло. От российских властей ждут приемлемых внятных объяснений по представленной структуре.

Ранее стало известно, что Россия подозревается в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории, которые были направлены в ВАДА в начале 2019 года. ВАДА запустило процедуру лишения статуса соответствия РУСАДА всемирному антидопинговому кодексу. Российской стороне предоставлено три недели на объяснение информации о возможных манипуляциях с данными в Московской антидопинговой лаборатории.