Матыцин отметил наличие конструктивного диалога между ВФЛА и World Athletics

Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал о переговорах с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics) в восстановлении статуса Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

«Мы знаем, что максимум десять спортсменов смогут принять участие в Играх. Атлеты будут выступать в нейтральном статусе, тем не менее они представят нашу страну. Хочу отметить достаточно конструктивный диалог World Athletics и ВФЛА. Есть понимание, мы активно работаем по восстановлению статуса и реализации плана восстановления федерации, надеемся, что в дальнейшем ограничения будут сняты», — цитирует Матыцина ТАСС.

Совет World Athletics 18 марта вернул российским легкоатлетам право претендовать на нейтральный статус для выступления в международных соревнованиях, в том числе на Олимпийских играх и важнейших международных легкоатлетических турнирах.

ВФЛА была лишена членства более пяти лет назад на фоне громкого допингового скандала в российской легкой атлетике.