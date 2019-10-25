«Данные были удалены». Пахноцкая подтвердила манипуляции с данными Московской лаборатории

Вице-президент РУСАДА Маргарита Пахноцкая подтвердила информацию о манипуляциях с данными Московской антидопинговой лаборатории. Ранее стало известно, что был запущен процесс несоответствия РУСАДА кодексу ВАДА из-за того, что в переданных данных были обнаружены следы подлога.

— Когда дело заходит о спорте высоких достижений, титулах, медалях, призах, спонсорских контрактах, всегда есть риск, что кто-то захочет добиваться результата незаконно, — цитирует DW Пахноцкую. — В каждой стране решают проблемы по-разному. Где-то лучше, где-то хуже. Где-то это эффективно.

— Насколько это эффективно в России?

— Определенно эффективнее, чем в предыдущие три года. Если бы не было кризиса, не было бы такого эффекта.

— Россию подозревают в махинациях с данными Московской антидопинговой лаборатории, переданными в ВАДА в 2019 году. Как такое могло случиться?

— Хороший вопрос, я и сама хотела бы знать. Отчет ВАДА секретный. Я могу оперировать только данными в открытом доступе. Год назад, когда РУСАДА было восстановлено, министр спорта гарантировал передать верную базу, без изменений. Сейчас ВАДА обвиняет нас в этом: база данных существенно изменена.

— Как манипулировали данными?

— Они были удалены.

— С компьютера?

— Да.

— Причем здесь РУСАДА?

— Очень неприятно, что ты ничего не можешь сделать в такой ситуации. РУСАДА не имеет к этому никакого отношения. Это понимает ВАДА, это понимают все международные организации, МОК и другие.

— Вы можете гарантировать на 100 процентов, что манипулирование данными не связано с РУСАДА?

— Могу это гарантировать.