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Сегодня, 11:08

РУСАДА с начала 2023 года взяло у спортсменов более шести тысяч допинг-проб

Виталий Косик
Корреспондент
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Инспекторы допинг-контроля Российского антидопингового агентства (РУСАДА) с начала 2023 года взяло у спортсменов более шести тысяч допинг-проб, сообщает ТАСС.

По информации издания, всего за 7 месяцев текущего года РУСАДА взяло 6014 проб. (734 — в июле, 725 — в июне, 846 — в мае, 996 — в апреле, 853 — в марте, 961 — в феврале, 899 — в январе).

В конце марта 2022 года РУСАДА подписало соглашение с Турецкой антидопинговой лабораторией, которая имеет аккредитацию Всемирного антидопингового агентства.

Источник: ТАСС
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