19:28 | Велоспорт — Велотрек

Сборная России по велоспорту на треке завоевала золото Европейских игр

0
Обсудить

Мужская сборная России по велоспорту на треке стала чемпионом Европейских игр в Минске.

Российский квартет в составе Глеба Сырица, Никиты Берсенева, Льва Гонова и Ивана Смирнова опередил представителей Италии. ​Это золото стало вторым для россиян в трековых дисциплинах на Европейских играх.

Чествования российских призеров Европейских игр регулярно проходят в Доме болельщиков команды России в Минске. Дом работает с 10 утра до позднего вечера (адрес – улица Коммунистическая, 86), там также проходят концерты и проводятся интересные активности для гостей.

Европейские игры проходят в столице Белоруссии с 21 июня по 1 июля.

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ