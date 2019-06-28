Сборная России по велоспорту на треке завоевала золото Европейских игр

Мужская сборная России по велоспорту на треке стала чемпионом Европейских игр в Минске.

Российский квартет в составе Глеба Сырица, Никиты Берсенева, Льва Гонова и Ивана Смирнова опередил представителей Италии. ​Это золото стало вторым для россиян в трековых дисциплинах на Европейских играх.

Чествования российских призеров Европейских игр регулярно проходят в Доме болельщиков команды России в Минске. Дом работает с 10 утра до позднего вечера (адрес – улица Коммунистическая, 86), там также проходят концерты и проводятся интересные активности для гостей.

Европейские игры проходят в столице Белоруссии с 21 июня по 1 июля.