Россия заняла третье место в медальном зачете чемпионата Европы по велотреку

Сборная России заняла третье место в медальном зачете чемпионата Европы по велотреку. Россияне завоевали три золотых, две серебряные и одну бронзовую награду.

Первой стала Голландия (5-4-4), второй — Франция (5-1-2).

Анастасия Войнова завоевала три золота: в индивидуальном спринте и гите, а также в командном спринте с Дарьей Шмелевой.

Серебро взяли Шмелева в гите и Денис Дмитриев в кейрине. Шмелева также завоевала бронзу в кейрине.

Чемпионат Европы проходил в Голландии с 16 по 20 октября.