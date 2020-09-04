Вице-президент Европейского союза велосипедистов (UEC) Александр Гусятников в беседе с «СЭ» прокомментировал трагическую смерть велогонщика Павла Свешникова.

— Подобные происходит очень редко, все-таки все спортсмены регулярно проходят углубленные медицинские обследования и имеют допуск к соревнованиям, — заявил Гусятников. — Со случившимся обязательно разберутся и дадут всю информацию. Я не присутствовал на соревнованиях, мне позвонили и рассказали о случившемся. Подобные истории случались в велоспорте. В 2010 году в команде «Катюша» спортсмен из Люксембурга Ким Кирхен разговаривал с женой по Скайпу после ужина и, вдруг, упал со стула... Рядом был врач команды Андрей Михайлов, который быстро сориентировался и начал руками заводить его сердце. Минут 30-35 ему пришлось самому справляться до приезда скорой. После этой истории Кирхен больше не гонялся, но он живет нормальной жизнью. Врачи рекомендовали ему закончить карьеру. Хотя, до этого у него был кардиодопуск и никаких отклонений никогда не выявляли. Очень важный момент — оказание первичной медицинской помощи. Часто все зависит именно от этого. (Севастиан Терлецкий)