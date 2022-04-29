Знаменитая велосипедистка четыре месяца провела в коме. Она открыла глаза, но врачи не дают прогнозов

Тяжелая история голландки Эми Питерс, которая храбро сражается за свою жизнь.

Обнадеживающие новости в наше непростое время пришли из Нидерландов. Известная голландская велосипедистка Эми Питерс, впавшая в кому в начале декабря после страшной аварии на тренировке, демонстрирует признаки возвращения сознания. Она упала с велосипеда во время заезда в горах Испании, после чего находилась на грани жизни и смерти. Больше четырех месяцев она не могла прийти в себя, но сейчас врачи говорят о значительном прогрессе в восстановлении ее организма и сдержанном оптимизме касательно ее будущего. Пока что рано говорить о дальнейших перспективах и тем более возвращении в спорт, но худшего сценария благодаря невероятным усилиям врачей удалось избежать.

Упала во время завала и получила кровоизлияние в мозг

Велоспорт — один из самых травмоопасных видов спорта. Об этом говорят многочисленные трагедии во время велозаездов, но получить катастрофические повреждения можно и во время тренировочных сессий. Это доказывает происшествие с чемпионкой мира по велотреку Эми Питерс — одной из самых известных велогонщиц Нидерландов. Она одновременно выступала на шоссе и на треке, но наибольших успехов добилась в последнем. На чемпионатах мира 2019, 2020 и 2021 годов она завоевала золото в мэдисоне в паре с Кирстен Уайлд. Правда, на Олимпиаде в Токио голландки остались без наград, заняв четвертое место. На Играх 2012 года Питерс в составе четверки выступала в гонке преследования и вместе с командой заняла шестое место. На шоссе Эми становилась чемпионкой Нидерландов, а в прошлом году выиграла престижную однодневку во Фландрии Nokere Koerse.

Питерс впала в кому еще в начале декабря прошлого года после страшной аварии. 30-летняя спортсменка упала с велосипеда в ходе разминочного заезда своей команды SD Worx близ испанского города Кальпе. В результате случившегося завала внутри группы женщина получила серьезные травмы головы, обернувшиеся кровоизлиянием в мозг. Эми была доставлена на вертолете в больницу Аликанте, где ей сделали срочную операцию на черепе. С тех пор Питерс находилась в коме, и врачи не давали положительных прогнозов по поводу ее состояния. Но накануне случился прорыв — Эми начала приходить в себя и реагировать на внешние раздражители. «Состояние Эми Питерс изменилось, — говорится в официальном заявлении команды SD Worx. — Сейчас она в сознании и может немного невербально общаться c медперсоналом. Но врачи пока не могут сказать, какие последствия будут иметь черепно-мозговая травма и кома».

Примеров возвращения в спорт после долгой комы нет

С середины февраля Эми проходит специализированную интенсивную программу нейрореабилитации. Питерс узнает людей, понимает простые просьбы и человеческую речь, но о полноценном восстановлении речи пока не идет. Впрочем, темпы восстановления вызывают у медиков определенный оптимизм, хотя пока они и не спешат делиться своими оценками, опять же из принципов врачебной тайны. Голландские СМИ сомневаются в вероятности возвращения Питерс в большой спорт — правда, об этом сейчас не совсем этично и думать. Далеко не факт, что даже при чудесном выздоровлении она сама захочет снова сесть на велосипед. Шансы вернуть Эми к жизни после долгой комы были минимальны, и врачи не скрывают своего приятного изумления. «На нашей практике это впервые», — отмечают медики.

В мировой практике прецедентов, когда спустя четыре с лишним месяца без сознания люди возвращались на профессиональный уровень, нет. С большим трудом вернулся в футбол даже датчанин Кристиан Эриксен, хотя он пробыл в коме лишь несколько часов. Чаще всего такой длительный период без сознательной активности в принципе сильно осложняет возвращение к нормальной жизни и функционированию всех систем организма. Наверняка Питерс придется заново учиться ходить и разговаривать, поскольку эти навыки утрачиваются уже на второй месяц подобного состояния. Боксер Магомед Абдусаламов, после того как в его мозгу образовался тромб и он пролежал в коме чуть больше месяца, так и не смог восстановить прежние мозговые процессы. Но Эми уже сейчас сильно удивляет врачей — так может, она соберется и покажет еще одно чудо? По крайней мере, на это очень надеются подписчики в ее соцсетях, которые искренне желают спортсменке здоровья.