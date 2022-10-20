Американцы готовы простить Армстронга за допинг. Пожизненное наказание подошло к концу?

Мощное заявление главного борца за чистый спорт в США Трэвиса Тайгарта.

Спустя десять лет после пожизненной дисквалификации одного из главных допинговых мошенников в истории спорта его дело вышло на новый виток. Глава американского антидопингового агентства (USADA) удивил общественность громким заявлением. По мнению Трэвиса Тайгарта, Лэнса Армстронга нужно понять и простить.

«Мы видим, как в велогонки возвращается культура чистого спорта. В наши дни способы выявления допинга стали намного лучше. Многие велогонщики в то время были жертвами системы, и правда заключается в том, что со временем они смогли вернуться — даже если и в другом статусе. Нам также следует простить и Лэнса Армстронга после его признания», — сказал Тайгерт в интервью немецкому агентству Sport-Informations-Dienst.

Дисквалификация

Легендарный американский велогонщик завершил карьеру с репутацией одного из величайших гонщиков в истории велоспорта. Армстронг владел семью титулами победителя самой престижной многодневки «Тур де Франс», званием олимпийского чемпиона Сиднея-2000 и золотом чемпионата мира-1993. Но как оказалось — Лэнс обманывал весь мир.

Американца подозревали в применении допинга еще в 1990-е годы, однако весомых аргументов для предъявления обвинения тогда не было. И только летом 2012-го USADA сумело собрать достаточно доказательств, чтобы гонщика признали виновным, пожизненно дисквалифицировали и лишили всех титулов с 1998 года.

У Лэнса зафиксировали пять нарушений антидопинговых правил:

1. Использование запрещенных веществ, включая эритропоэтин (ЭПО), переливания крови, тестостерон, кортикостероиды и маскирующие препараты;

2. Хранение (управление) запрещённых субстанций, включая ЭПО, переливание крови и сопутствующего оборудования для этого;

3. Торговля и распространение ЭПО, тестостерона и кортикостероидов;

4. Манипуляция другими ЭПО, тестостероном и кортизоном;

5. Содействие, подстрекательство, сокрытие и другое участие в нарушении антидопинговых правил.

Американское антидопинговое агентство тогда опубликовало огромный — 200-страничный отчет, в котором содержались допросы напарников Лэнса и много другого компромата. Тогда Трэвис Тайгерт, который являлся главным инициатором расследования, заявил, что пример Армстронга является душераздирающим: «Это грустный день для всех, кто любит спорт и наших спортсменов. Это душераздирающий пример того, как спорт, в котором всё бросается на алтарь победы, затмевает собой честные соревнования и спортсменов, не принимающих допинг. Это будет напоминанием для будущих поколений, что состязаться нужно, не принимая допинга».

Как итог — от Лэнса отказались все спонсоры. Среди них — даже созданный спортсменом фонд помощи больных раком Livestrong. В свое время спортсмен победил запущенный рак яичек. Ситуация была критической: метастазы распространились уже в брюшную полость, в легкие и головной мозг, а шансы выжить составляли 20 процентов. Но Армстронг вылечился и потом активно помогал другим страдающим от онкозаболеваний.

Глава USADA Трэвис Тайгарт. Фото Global Look Press

Признание

Трэвис Тайгерт еще в августе 2012 года говорил, что USADA может смягчить пожизненное наказание для Армстронга, если он признает свою вину. И спустя несколько месяцев именно это Лэнс и сделал. В интервью известной телеведущей Опре Уинфри американец публично сознался в употреблении допинга. Он ответил утвердительно на все вопросы о применении запрещенных препаратов:

— Вы когда-нибудь употребляли препараты, позволяющие улучшать результаты? Отвечайте только «Да» или «Нет», — вопрос Опры.

— Да.

— Это был эритропоэтин?

— Да.

— Вы употребляли допинг для крови или делали переливание крови для улучшения спортивных результатов?

— Да.

— Вы употребляли другие запрещенные препараты вроде тестостерона, кортизона или гормонов роста?

— Да.

— Вы принимали запрещенные препараты во время участия во всех семи «Тур де Франс», в которых выигрывали?

— Да.

Безусловно, не обошлось и без объяснений причин для допингового обмана. Армстронг заявил, что пошел на него побед — и ему было все равно, как именно они будут достигнуты. «Дикое желание победить. Любой ценой. Это хорошо помогало мне в велоспорте, в борьбе с болезнью, но потом достигло таких масштабов, что стало недостойным. И тогда появилась напыщенность», — заявил гонщик.

Прощение

С тех пор прошло почти 10 лет. Но сложно сказать, что Армстронг действительно раскаялся в своем поведении. В 2020 году ESPN показал первую серию документального фильма «Лэнс», в которой рассказывается о карьере спортсмена. Автором картины стала Марина Зенович — один из самых известных американских режиссеров, лауреат премии «Эмми». За весь фильм американец ни разу не говорит «простите», или «мне жаль». А его реплика по поводу всего допингового скандала выглядела очень вызывающе: «Если бы не эта история, я был бы сейчас таким же героем, как Майкл Фелпс или Майкл Джордан. Но я не жалею».

Армстронг вернул олимпийскую медаль Сиднея 2000 года, был лишен французского Ордена Почетного легиона, вернул огромные деньги, выплаченные ему в качестве призовых и спонсорских бонусов. Люди на улицах, встречая спортсмена, скандировали «Долбаный допингер, обманщик». В общем, за все эти годы Лэнсу пришлось несладко. Хотя он продолжал вести публичную жизни, занимался триатлоном, выступал организатором спортивных туров и в общем то не выглядел несчастным.

Лэнс Армстронг. Фото Global Look Press

Почему же именно сейчас Тайгерт, который фигурировал в скандале от начала до конца, вдруг заговорил о прощении? Неужели спустя 10 лет глава антидопингового агентства решил, что Армстронг уже достаточно настрадался от общественного осуждения, и пришло время его простить?

Судя по всему, причиной для этого стало признание спортсмена, о котором Тайгерт говорил в 2012 году. И пусть оно получилось не столь пронзительным — как у американской легкоатлетки Мэрион Джонс, когда та, не сдерживая слез, призналась в применении допинга на пресс-конференции у здания суда. Видимо, для чиновников USADA был важен сам факт — Армстронг сознался. И признался по всем фронтам.

Но почему же это произошло именно сейчас? Дело в том, что Тайгерта спросили в интервью о допинге в велоспорте. Логично, что история Лэнса — приходит на ум одна из первых. С этой истории прошло практически десять лет. Вероятно, глава USADA, исходя из соображений американского менталитета, считает нужным простить Армстронга. Другой вопрос, будет ли это сделано в мировом сообществе. И нужно ли?