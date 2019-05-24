Закарин выиграл 13-й этап "Джиро д'Италия"

Российский гонщик команды Katusha-Alpecin Ильнур Закарин выиграл 13-й этап престижной веломногодневки "Джиро д’Италия".

Этот 196-километровый этап стал вторым горным в программе. Россиянин с самого старта вместе с 26 другими гонщиками держался в группе лидеров, постепенно отрываясь от конкурентов на почти 20-километровом подъеме.

На дистанцию Закарин потратил 5 часов 34 минуты 40 секунд. Вторым с 35-секундным отставанием стал испанец Микель Ньеве, замкнул тройку его соотечественник Микель Ланда из Movistar.

Лидером общего зачета остался словенец Ян Поланц из команды UAE. Закарин занимает в общем зачете третье место, уступая лидеру 2 минуты и 56 секунд.