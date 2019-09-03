Словенец Роглич выиграл 10-й этап «Вуэльты» и возглавил общий зачет

Словенский велогонщик Примож Роглич из команды Jumbo Visma одержал победу на 10-м этапе веломногодневки «Вуэльта». Он преодолел дистанцию в 36,2 километра за 47 минут и 6 секунд.

Вторым стал новозеландский велогонщик Патрик Бевин из команды CCC Team, третьим — француз Реми Каванья из Deceuninck — Quick Step. Лучший из россиян — Павел Кочетков («Катюша-Альпецин») — занял 105-е место.

Этот успех позволил Рогличу возглавить общий зачет. Вторым идет испанец Алехандро Вальверде, третьим — колумбиец Мигель Анхель Лопес.