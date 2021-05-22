Итальянец Фортунато одержал победу на 14-м этапе «Джиро д'Италия»

Итальянский велогонщик Лоренцо Фортунато из команды Eolo-Kometa выиграл 14-й этап «Джиро д'Италия».

Вторым стал словенец Ян Тратник из Bahrain Victorious, третьим — итальянец Алессандро Кови из UAE Team Emirates.

Россиянин Александр Власов из «Астаны» финишировал 16-м. В общем зачете многодневки Власов опустился со второго на четвертое место и уступает лидеру колумбийцу Эгану Берналю из Ineos Grenadiers 1 минуту 57 секунд.