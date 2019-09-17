Квятковский вслед за Берналем отказался от участия в чемпионате мира

Двукратный чемпион мира в шоссейных велогонках Михал Квятковский из Польши пропустит предстоящее мировое первенство, которое пройдет в Великобритании в конце сентября. 29-летний поляк отказался от участия в чемпионате мира вслед за колумбийцем Эганом Берналем из его же команды Ineos.

— Я очень уважаю форму сборной Польши, — написал в своем Twitter Квятковский. — После «Тур де Франс» я сказал, что моему организму нужен перерыв. Мне это очень нужно. Но я буду поддерживать польскую команду.