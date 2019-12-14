Команда Caja Rural может быть дисквалифицирована из-за нарушений антидопинговых правил

Команда Caja Rural, выступающая во втором дивизионе, может быть дисквалифицирована из-за второго нарушения антидопинговых правил ее гонщиками, сообщает Международный союз велосипедистов (UCI). Как говорится в заявлении организации, 30-летний португалец Домингуш Гонсалвеш пойман на применении запрещенных веществ, что выявилось в отклонения в его биологическом паспорте в 2016 и 2018 годах.

Ранее испанец Хайме Росон Гарсия был уличен в нарушениях примерно в тот же период. Регламент UCI позволяет отстранить команду на срок от 15 до 45 дней в случае обнаружения повторных нарушений, произошедших в течение 12 месяцев.