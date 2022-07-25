Тренер Власова считает серьезным достижением пятое место велогонщика на «Тур де Франс» в 2022 году

Тренер Александра Власова Алексей Редаков прокомментировал итоги престижной велогонки «Тур де Франс». По итогам общего зачета российский спортсмен финишировал на пятом месте.

От лидера Власов отстал на 16 минут 37 секунд.

«На шестом этапе было падение, перед самой гонкой у Александра был коронавирус, — цитирует Редакова ТАСС. — Во время гонки была простуда, много всего пришлось пережить, тем не менее пятое место оценено и самой командой, и специалистами как очень большой результат. В 1996 году российские гонщики впервые пробились на «Тур де Франс», за 26 лет только Денису Меньшову удалось попасть в десятку, все остальные наши звезды: Евгений Берзин, трехкратный олимпийский чемпион Вячеслав Екимов — не могли попасть в десятку в генеральной классификации. Поэтому, безусловно, пятый результат — серьезное достижение».

Победителем «Тур де Франс-2022» стал датчанин Йонас Вингегор из команды Jumbo-Visma.

Вторым в общем зачете «Тур де Франс» стал словенец Тадей Погачар из UAE Team Emirates. Третьим — британец Герайнт Томас из Ineos Grenadiers.