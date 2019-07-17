Эван выиграл 11-й этап "Тур де Франс", Алафилипп сохранил лидерство в общем зачете

Австралийский велогонщик Калеб Эван из команды Lotto-Soudal выиграл 11-й этап многодневки "Тур де Франс". В финишном спринте он опередил Дилана Груневегена из Jumbo-Visma и Элию Вивиани из Deceuninck-Quick Step.

Для 25-летнего Эвана эта победа стала первой на "Тур де Франс". Отрезок в 167 километров австралиец преодолел за 3 часа 51 минуту и 26 секунд.

Лидером общего зачете остается француз Жулиан Алафилипп из команды Deceuninck-Quick Step. Он более чем на минуту опережает британца Джерейнта Томаса и колумбийца Игана Берналя из команды Ineos.