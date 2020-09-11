Колумбиец Дани Мартинес из EF Pro Cycling выиграл 13-й этап «Тур де Франс». В тройку вошли немецкие гонщики из Bora-Hansgrohe Леннард Кемна и Максимилиан Шахманн.

Россиянин Павел Сиваков (Ineos Grenadiers) показал 35-й результат. Напомним, что Ильнур Закарин (CCC Team) снялся после 11-го этапа из-за перелома ребра.

В общем зачете лидерство сохранил словенец Примож Роглич (Team Jumbo-Visma). На второе место поднялся его соотечественник Тадей Погацар (UAE Team Emirates), шедший вторым колумбиец Иган Бернал (Ineos Grenadiers) опустился на третью строчку.