Велогонщик из Нидерландов Моллема выиграл 14-й этап «Тур де Франс»

Представитель Нидерландов Бауке Моллема из команды Trek-Segafredo стал победителем 14-го этапа велогонки «Тур де Франс». Моллема преодолел дистанцию в 183,7 км за 4 часа 16 минут 16 секунд.

Второе место занял австриец Патрик Конрад, представляющий команду Bora-Hansgrohe, третьим финишировал колумбиец Серхио Игита из команды EF Education-Nippo.

В общем зачете после 14 этапов лидирует словенец Тадей Погачар из UAE Team Emirates.