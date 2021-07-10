Велогонщик из Нидерландов Моллема выиграл 14-й этап «Тур де Франс»
18:39
Представитель Нидерландов Бауке Моллема из команды Trek-Segafredo стал победителем 14-го этапа велогонки «Тур де Франс». Моллема преодолел дистанцию в 183,7 км за 4 часа 16 минут 16 секунд.
Второе место занял австриец Патрик Конрад, представляющий команду Bora-Hansgrohe, третьим финишировал колумбиец Серхио Игита из команды EF Education-Nippo.
В общем зачете после 14 этапов лидирует словенец Тадей Погачар из UAE Team Emirates.
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