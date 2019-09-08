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Американец Кусс выиграл 15-й этап «Вуэльты»

19:55

Американский велогонщик Зепп Кусс из команды Team Jumbo-Visma одержал победу на 15-м этапе веломногодневной гонки «Вуэльта». Дистанцию протяженностью 154,4 километра он преодолел за 4 часа 19 минут 4 секунды.

Второе место занял португалец Рубен Геррейро («Катюша-Альпецин»), третье — британец Тао Геогеган Харт (Team Ineos). Россиянин Павел Кочетков из команды «Катюша-Альпецин» пришел к финишу 50-м.

В общем зачете продолжает лидировать словенец Примож Роглич из Jumbo-Visma.

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