20-кратный победитель этапов «Вуэльты Испании» признан виновным в нарушении антидопинговых правил

Итальянский велогонщик Алессандро Петакки отстранен UCI от любой деятельности, связанной с велоспортом, на два года. Как сообщает AFP, такое наказание 45-летний спортсмен, работавший в последнее время комментатором, получил за нарушение антидопинговых правил. Он использовал переливание крови в 2012 и 2013 годах, пользуясь услугами скандально известного немецкого доктора Марка Шмидта, чья деятельность была раскрыта в февраля этого года в Австрии.

Все результаты Петакки в 2012 и 2013 годах признаны недействительными, хотя побед в это время он не одерживал. Всего же в его карьере девять побед на этапах «Тур де Франс», 22 победы на этапах «Джиро д'Италия» и 20 побед на «Вуэльте Испании».