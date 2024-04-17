Что такое Content Warning — игра напоминает Lethal Company
1 апреля в Steam вышел Content Warning — кооперативный хоррор, в котором вместе с компанией друзей и единомышленников предстоит отправиться в логово монстров и снять там вирусный ролик для социальных сетей.
Что из себя представляет игра и получилось ли у нее внести в формулу Lethal Company что-то новое и «превзойти своего учителя»? Сейчас расскажем.
Системные требования Content Warning
Перед началом игры стоит удостовериться в том, что ее потянет ваш ПК.
Минимальные системные требования:
ОС: Win 10 (игра запустится только на 64-битных системах)
Процессор: Intel Core i5 @ 2.5 GHz
Оперативная память: 8 Гб ОЗУ
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti / AMD R9 380
DirectX: версии 11
Сеть: широкополосное подключение к интернету
Место на диске: 4 Гб
Рекомендованные системные требования:
ОС: Win 11 (игра запустится только на 64-битных системах)
Процессор: Intel Core i5 @ 3.0 GHz или AMD Ryzen 5
Оперативная память: 16 Гб ОЗУ
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD RX 470
DirectX: версии 12
Сеть: широкополосное подключение к интернету
Место на диске: 6 Гб
Можно ли купить игру в России
Игра доступна в российском Steam. Стоимость Content Warning — 320 рублей.
Что такое Content Warning
В Content Warning игрокам предстоит взять на себя роль бесстрашных исследователей паранормальных явлений, готовых рисковать жизнью ради славы на местном аналоге YouTube — Спуктьюбе. Вместе с командой от двух до четырех человек вам предстоит спуститься в батискафе до неизведанных недр и заснять там как можно больше страшных и паранормальных явлений.
После того как съемки будут завершены, вам нужно вернуться в батискаф и отправиться наверх, чтобы загрузить свое видео в социальную сеть и «порадоваться» своей новообретенной популярности.
С каждой вылазки игроки получают деньги, которые можно потратить на новое оборудование для исследования неизвестности.
Плюсы Content Warning
Козырем Content Warning является съемка роликов, которые можно не только загружать на Спуктьюб, но и на свой собственный ПК.
Чтобы это сделать, достаточно выбраться живыми из подземелий, выгрузить видео на Спуктьюб, а после нажать на кнопку «Сохранить на рабочем столе». Так у вас появится возможность прославиться и во внутриигровом мире, и в реальном.
Еще одним плюсом можно назвать местную физику персонажей и предметов. Из-за ее особенностей, из-за того что игра еще довольно сырая (да, здесь это вполне можно считать за плюс), иногда получается заснять очень смешные видеоотрывки, ведь персонажи и монстры при столкновениях могут совершать акробатические кульбиты похлеще профессиональных спортсменов. Это не помогает хоррор-атмосфере, но очень здорово веселит и работает на разнообразие.
Минусы Content Warning
Content Warning выглядит очень сырой. Контенту в игре не хватает разнообразия, поэтому ее нельзя советовать тем, кто хочет играть в нее больше пары вечеров. В этом случае игре помогут только постоянные обновления от разработчиков.
Уже менее крупным, но все еще важным минусом является очень скудная кастомизация. Игроки могут настроить мордашку своего персонажа и выбрать ее цвет, но на этом все. Очень не хватает какой-нибудь одежды, головных уборов или уникальных предметов для исследования пещер.
Это очень помогло бы разнообразить игру, плюс правильная прогрессия в получении этих предметов могла бы надолго продлить ей жизнь — главное, чтобы все украшения не стали со временем платной функцией.
Советы для новичков в Content Warning
1. Не играйте в одиночку! Делать этого не стоит не только из-за того, что игра под это попросту не заточена. Это будет невыносимо скучно.
Соберите компанию из трех товарищей или хотя бы одного друга и отправляйтесь исследовать подземелья в поисках популярности. На крайний случай вы можете объединиться со случайными игроками — такая функция в Content Warning присутствует, и использовать ее можно прямо из главного меню.
2. Сразу распределите свои обязанности — камеру в игре можно взять только одну, а это значит, что другим придется заняться чем-то другим. Освещайте вашей группе путь, таскайте с собой дефибриллятор или просто запоминайте дорогу до батискафа — у каждого должна быть своя обязанность.
3. Бездна, в которую отправляются игроки, представляет собой лабиринт из строений и заводов, в которых очень легко заблудиться, поэтому лучше иметь при себе друга, отлично ориентирующегося на местности.
В противном случае бродить в темноте придется очень долго, и не факт, что вы вообще сможете выбраться оттуда в целости и сохранности.
4. Держитесь вместе. Не стоит расходиться по разным углам в поисках паранормальщины, ведь только у одного из вас есть камера.
5. Слушайте друг друга, будьте рядом и не забывайте веселиться — это главный совет для тех, кто хочет поиграть в Content Warning.
Content Warning лучше Lethal Company?
Нет. Пока. Не прошло и месяца с релиза игры, поэтому пока рано называть ее «убийцей Lethal Company». Однако CW выгодно отличается даже сейчас.
Обновления, добавляющие новый контент, монстров и подземелья; более обширное использование тематики соцсетей и видеохостингов; возможные коллаборации с создателями видео и блогерами — все это смогло бы превратить игру в настоящий сервис, к которому будет приятно возвращаться.
Все здесь будет зависеть исключительно от разработчиков — будет ли это настоящим долгоиграющим проектом либо останется развлечением на пару вечеров, паразитирующим на успешной концепции. Только время покажет.