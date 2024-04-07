«Заплатили стримерам, государственные СМИ выпустили дежурные статьи» — Антон Логвинов о продвижении Смуты

Известный видеоблогер Антон Логвинов раскритиковал маркетингововую стратегию разработчиков «Смуты». Для этого он вспомнил запуск Atomic Heart, авторам которой, по словам Антона, даже был не особенно интересен запуск в России — тем не менее, у них все получилось хорошо. Между тем, для Cyberia Nova домашний регион был единственным.

Однако студия ограничилась Климом Жуковым, «несколькими блогерами и стримерами», и «дежурными статьями в государственных СМИ» — что, в целом, Антон охарактеризовал «ленивой работой для галочки».

Впрочем, ехидные комментаторы уже предположили, что он просто расстроен тем, что не попал в число этих «блогеров и стримеров».