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Сегодня, 18:40

В Steam появилась бесплатная игра в духе Escape from Tarkov — уже можно записаться на бета-тест

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Arena Breakout: Infinite, бесплатный реалистичный шутер в духе Escape from Tarkov, появился в Steam. Дата релиза пока неизвестна, но уже сейчас можно записаться на бета-тест на сайте разработчиков.

Правда, из России на страницу Steam зайти не выйдет — помешают региональные ограничения, поэтому желающим следить за игрой понадобится VPN. Воспользоваться им придется и для бета-теста — официально он будет проходить только в США, Канаде, Сингапуре и Великобритании.

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