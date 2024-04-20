В Steam появилась бесплатная игра в духе Escape from Tarkov — уже можно записаться на бета-тест

Arena Breakout: Infinite, бесплатный реалистичный шутер в духе Escape from Tarkov, появился в Steam. Дата релиза пока неизвестна, но уже сейчас можно записаться на бета-тест на сайте разработчиков.

Правда, из России на страницу Steam зайти не выйдет — помешают региональные ограничения, поэтому желающим следить за игрой понадобится VPN. Воспользоваться им придется и для бета-теста — официально он будет проходить только в США, Канаде, Сингапуре и Великобритании.